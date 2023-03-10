BIST 5.414
DOLAR 18,96
EURO 20,11
ALTIN 1.118,49
HABER /  GÜNCEL

AK Parti Balçova İlçe Başkanı istifa etti

AK Parti Balçova İlçe Başkanı istifa etti

AK Parti Balçova İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan, 5 yıldır sürdürdüğü görevinden 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

Abone ol

AK Parti Balçova İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu. 5 yıldır AK Parti Balçova İlçe Başkanlığı görevini yürüten Berkan Yıldızhan, siyasi yaşamında yeni bir sürece adım attığını aktardı.

Yıldızhan, AK Parti Balçova İlçe Başkanlığı görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirerek, tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler için çözüm bulundu! Bakın nerede kullanılacak
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler için çözüm bulundu! Bakın nerede kullanılacak
Deprem bölgesindeki polis memuruna söyledi market işletmecisi gündem oldu
Deprem bölgesindeki polis memuruna söyledi market işletmecisi gündem oldu
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürdü taciz iddiasını ilk kez ortaya attı: Kan beynime sıçradı
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürdü taciz iddiasını ilk kez ortaya attı: Kan beynime sıçradı
Arazi sulamaya gelen kişi ihbar etti! Kıyafetler ile bir de not buldu
Arazi sulamaya gelen kişi ihbar etti! Kıyafetler ile bir de not buldu
Garanti BBVA EYT'liler için promosyon miktarını artırdı
Garanti BBVA EYT'liler için promosyon miktarını artırdı
İsmail Saymaz'ın iddiası: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalar ölüme terk edildi
İsmail Saymaz'ın iddiası: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalar ölüme terk edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da iktidara çağrı: Lütfedip yaparlarsa memnun oluruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da iktidara çağrı: Lütfedip yaparlarsa memnun oluruz
Enkaz altındakilerle dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza
Enkaz altındakilerle dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza
Depremde taş taş üstünde kalmadı! Yıkılan binada görenleri hayrete düşüren manzara: Biri bile kırılmamış!
Depremde taş taş üstünde kalmadı! Yıkılan binada görenleri hayrete düşüren manzara: Biri bile kırılmamış!
Türkiye'de nadir görülen manzara bu fay hattı yerin üstünde! Profesör tepki gösterdi: Saygısızlık
Türkiye'de nadir görülen manzara bu fay hattı yerin üstünde! Profesör tepki gösterdi: Saygısızlık
Geçen ay yapılan gayrimenkul satışı ve elde edilen gelire bakın
Geçen ay yapılan gayrimenkul satışı ve elde edilen gelire bakın
Mithat Sancar'dan HDP'ye bakanlık iddialarına net cevap
Mithat Sancar'dan HDP'ye bakanlık iddialarına net cevap