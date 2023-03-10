AK Parti Balçova İlçe Başkanı istifa etti

AK Parti Balçova İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan, 5 yıldır sürdürdüğü görevinden 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

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AK Parti Balçova İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu. 5 yıldır AK Parti Balçova İlçe Başkanlığı görevini yürüten Berkan Yıldızhan, siyasi yaşamında yeni bir sürece adım attığını aktardı.

Yıldızhan, AK Parti Balçova İlçe Başkanlığı görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirerek, tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.