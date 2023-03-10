Mithat Sancar'dan HDP'ye bakanlık iddialarına net cevap

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'ye bakanlık verilip verilmeyeceği ile ilgili tartışma hakkında, "Böyle bir beklentimiz yok" diye konuştu. Sancar, ayrıca kapatma davasıyla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını açıkladı.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Fox TV’de Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün sorularını cevapladı. Sancar, “HDP’ye bakanlık” tartışmalarına ilişkin, “Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sancar'ın açıklamaları şöyle:

"Daha önce açıkladığımız gibi parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızla gideceğiz ama masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil. muhatabımız Kılıçdaroğlu.

Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz.

Kılıçdaroğlu ile ne zaman görüşecek?

Bize şu an ulaşan bir randevu talebi yok. Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz."