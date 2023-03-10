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AK Parti'de istifalar! Milletvekili aday adayı olmak için hangi isimler görevi bıraktı?

AK Parti'de istifalar! Milletvekili aday adayı olmak için hangi isimler görevi bıraktı?

AK Parti'de milletvekili aday adayı olmak için istifalar sürüyor. Görevini son bırakan isim Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan oldu. Çalışkan "Vakit, son günlerde de şahit olduğumuz gibi bazılarının içinde bulunduğu mevki, koltuk kavgası vakti değil” dedi.

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 AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

Çalışkan, açıklamasında, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamızın neferi olarak aynı bilinç ve kararlılıkla yılmadan, yorulmadan azimle çalışmaya devam edeceğiz. Vakit, son günlerde de şahit olduğumuz gibi bazılarının içinde bulunduğu mevki, koltuk kavgası vakti değil” dedi.

Bugüne kadar milletvekili olmak için hangi isimler istifa etti?

-AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu

-AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir

-AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen

-AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar

-AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı

-AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim

-AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse

-AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy

-AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen

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