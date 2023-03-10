HDP'de kapatılma paniği! TİP ya da EMEP listelerinden aday olacaklar! B ve C planları ne?

ANAYASA Mahkemesi'nin HDP hakkındaki kapatma davasında sözlü savunmayı 14 Mart'tan 11 Nisan7a ertelemesi sonrası HDP'de "seçimden önce kapatma" paniği başladı. HDP, seçim için B ve C planlarını devreye soktu. HDP kurmaylarının başka partilerin listelerinden aday gösterilmesi de gündemde...

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 11 Nisan’a erteledi. HDP’nin depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talebini karara bağlayan AYM, yaklaşık 1 ay erteleme yönünde karar verdi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç kararı, “seçimlere müdahale” olarak yorumlarken, seçimden önce kapatılma ihtimali göz önüne alınarak B ve C planları yapıldı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partisinin 3 aylık bir erteleme talep ettiğini ancak Mahkeme’nin seçimler öncesine sözlü savunma tarihi verdiğine dikkat çekerek bunun “Ben seçimlere kadar her şeyi yapabilirim” mesajı olduğunu belirtip, "Yani Demokles'in kılıcı olarak kapatma davası ve siyasi yasaklar bizim tepemizde durmaya devam edecek" dedi.

HDP'nin B ve C planları neler?

AYM, HDP’nin sözlü savunmasını yapacağı 11 Nisan’da bir karar vermeyecek ancak sürecin hızlandırılması halinde kararın seçimin yapılması planlanan 14 Mayıs’tan önce sonuçlandırılması mümkün. HDP’de bu olasılığı dikkate alarak "B ve C planlarını" devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede HDP olarak seçime girilmemesi dahil bütün seçenekler değerlendiriliyor.

TİP ya da EMEP listelerinden girecekler

Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre, partinin ilk seçeneği HDP listeleri ile seçime girmek. Ancak aday listelerinin teslim edilmesinden sonra, partinin kapatılması kararı verilmesi olasılığına karşı, "yedek parti" listelerinden seçim planlanıyor.

Bu kapsamda "seçime girme yeterliliği" olan partilerden biri tercih edilecek. Seçime 6 partiyle birlikte "Emek ve Özgürlük İttifakı" altında girecek olan HDP, adaylarını seçime girme yeterliliği taşıyan Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) listelerinden gösterebilir.

HDP’nin tercihi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Ancak partinin kapatılması halinde HDP’nin ilk tercihi, adaylarını, seçime girme yeterliliği taşıdığı belirtilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden göstermek. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, henüz seçime girme yeterliliği taşıyan partileri ilan etmedi ve HDP’lilerin seçime girmesini engellemek için Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’ne engel çıkarılabileceği endişesi taşıyorlar. Böyle bir durumda TİP veya EMEP seçeneğinin gündeme geleceği ifade ediliyor. Sol ve sosyalist tabana hitap eden iki partinin, HDP’nin muhafazakar seçmeninin oyunu alıp almayacağı kaygısı da dile getiriliyor.

B ve C planı iktidara kaybettirmek...

HDP kaynakları, parti hakkında kapatma kararı verilmesi durumunda, karşılarına birçok engelin çıkabileceğini, hatta seçime girme yeterliliği olan siyasi partilere bile vize verilmeyebileceğine dikkat çekerek, “Bizim B ve C planlarımız hazır. Eğer başka engellerle seçime girme hakkımız engellenirse, iktidara kaybettirmek için seçmenimizi seçime giren bir partiye yönlendiririz, seçmeni seçeneksiz bırakmayız” görüşünü dile getiriyorlar.