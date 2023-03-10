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EYT'liler dikkat maaşınızı geç alabilirsiniz başvuru detayına dikkat!

EYT'liler dikkat maaşınızı geç alabilirsiniz başvuru detayına dikkat!

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla başvuru süreci 3 Mart itibariyle başladı. 2 milyon 250 bin kişiye ilk etapta emeklilik yolu açıldı. Aman dikkat EYT'de başvuru tarihi maaşın alınma zamanını etkiliyor.

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Kamu işçilerinin 14 Mart'a, memurların ise 15 Mart'a kadar başvurması gerekiyor


Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla başvuru süreci 3 Mart itibariyle başladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. EYT'den faydalanarak emekli olmak isteyenler başvurularına devam ediyor. 

E-devlet ve SGK müdürlüklerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuruda süre şartı bulunmuyor. 

Emekliliğe başvuru tarihi maaşın alınma zamanını da etkiliyor. 

Özel sektör çalışanları için 31 Mart'a kadar

İşçilerin, özel sektörde çalışanların ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında maaş almaları için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Kamu işçileri için bu tarih 14 Mart, memurlar için ise 15 Mart'a kadar.

Başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren maaşlar ödeniyor. Nisan ayında ilk maaşlar hesaplara yatırılacak.

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