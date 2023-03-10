Sözcü gazetesinde Yılmaz Özdil depremi! 'Yılmaz Özdil kovulmadı kendisi ayrıldı'

Sözcü gazetesi, CHP’yi suçlayarak Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil'in gazeteden de ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "kovuldu" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Gazetenin açıklamasında Yılmaz Özdil'in kendi isteğiyle ayrıldığı vurgulandı.

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Yılmaz Özdil'in, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin yayın yönetmenliğini 6 Mart'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından sona ermişti. Yılmaz Özdil'in ardından onun göreve getirdiği Korcan Karar istifa etmek zorunda kalmıştı. Sözcü TV'de kurduğu ekibin önemli bölümünün 10 günlük televizyonla yollarının ayrılması sonucu Ylmaz Özdil dün Sözcü gazetesini de bıraktığını duyurmuştu. Yılmaz Özdil'in istifa etmediği, kovulduğu önü sürülmüştü.

Sözcü'den açıklama geldi: Kovulmadı...

Sözcü gazetesi, Yılmaz Özdil'in gazeteden ayrılmasının ardından bir açıklama yayınladı. Gazetenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sözcü Gazetesi'nde yaklaşık 8.5 yıldan bu yana köşe yazarı olarak görev yapan, yazılarının virgülüne dahi müdahale edilmeyen Yılmaz Özdil kendi isteğiyle önce Sözcü Televizyonu'ndan ardından da Sözcü Gazetesi'nden ayrılmıştır.

Sosyal medyada Yılmaz Özdil hakkında yayılan “Kovuldu” iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yaratılmak istenen algı operasyonlarına itibar edilmemeli, ayrılma kararının Özdil'in kendi tasarrufu olduğu herkesçe bilinmelidir.

Sözcü Gazetesi'ne hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz. Çünkü Sözcü Gazetesi kurulduğu ilk günden beri gücünü okurlarından almaktadır, bağımsızdır. Bağımsız da kalacaktır. Kamuoyunun bilgisine…"