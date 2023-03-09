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NATO Karargahındaki toplantıda konuştu: Opsiyonları değerlendireceğiz

NATO Karargahındaki toplantıda konuştu: Opsiyonları değerlendireceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin "Süreç atacakları adımlara bağlı. Biz önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızdan alacağımız talimatlarla bu opsiyonları değerlendireceğiz." dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle büyük bir telaşın sardığı İsveç ve Finlandiya, NATO için Türkiye'nin kapısını çaldı. Ancak iki ülkenin terör örgütleriyle kurduğu bağ nedeniyle Ankara'dan 'veto' resti geldi. Terör örgütleriyle bağlarının koparmasına yönelik Ankara'nın çağrısını boş çıkaran ve ülkelerindeki terör örgütü sempatizanlarının skandal eylemlerine göz yummaları nedeniyle oluşturulan Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması görüşmeleri askıya alınmıştı. Türkiye'nin net ve keskin tavrı karşısında geri adım atan iki ülke somut adımlar atacaklarının garantisini verdikten sonra görüşmeler tekrar başladı. 

Üçlü zirve nato karargahında

Türkiye İsveç ve Finlandiya bugün Brüksel’de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil ederken masada, NATO yetkilileri de alacak. Toplantının gündeminde İsveç ve Finlandiya’nın verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediği görüşüldü.

İsveç hazırladıkları yasa tasarısını hatırlattı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geçen gün terörle ilgili yeni ceza yasasının mecliste oylanacağını duyurarak “Bu yasayla terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak” demişti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra müzakerelerin tekrar başlayacağı açıklanmıştı.

Opsiyonları değerlendireceğiz 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satış başları;

Madrid'de imzalanan anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz.

Bir terör örgütünün bulunduğu ülkeyi hedef almayıp, bir başka ülkeyi hedef alması asla bu terör örgütüne göz yumulması anlamına gelmez.

Atılacak adımlarda gecikme olursa üyelik süreçleri uzar.

Sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği konusundaki çerçeve biraz da bu ülkelerin atacağı adımlara bağlı. Biz önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızdan alacağımız talimatlarla bu opsiyonları değerlendireceğiz 

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