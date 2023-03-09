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Arjantin basını duyurdu! Galatasaraylıları yıkan haber

Arjantin basını duyurdu! Galatasaraylıları yıkan haber

TYC Sport'ta yer alan habere göre, Arjantinli golcü, Galatasaray'daki günlerinin sayılı olduğunu biliyor.

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Arjantin basınından TYC Sport, Mauro Icardi ile ilgili yeni bir iddia öne sürdü.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG'ye dönecek Icardi, Fransız ekibinin de planları arasında yer almıyor.

Golcü futbolcunun bu nedenle kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.

Icardi'nin adı özellikle; Juventus, Roma, Milan gibi İtalyan ekipleriyle anılıyor.

Galatasaray rakamları

Galatasaray forması altında 13 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 kez fileleri sarstı ve 6 asist yaptı.

Arjantinli golcü, özellikle derbi maçlarda attığı gollerle Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurdu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını boş geçmeyen Icardi, transfer olduğu sezon tüm derbi maçlarda gol atan ilk Galatasaraylı oyuncu olmayı başarmıştı.

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