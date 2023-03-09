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Aslı Baykal: İyi ki Erdoğan var

Aslı Baykal: İyi ki Erdoğan var

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştiren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz" dedi.

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2023 seçimlerine 2 ay kala Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Millet İttifakı'na tepkiler sürüyor.

CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın ise CHP’ye eleştirileri gündemden düşmüyor.

31 Ekim 2022 tarihinde yaptığı Twitter paylaşımı ile CHP’den istifa ettiğini duyuran Baykal, muhalefet kanadına sık sık eleştiri yapar hale geldi.

"İyi ki Erdoğan var"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştiren Aslı Baykal paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu'nun seçime tek aday gitmek için uğraştığını belirten Baykal, Erdoğan'ın ise demokrasiyi benimseyen bir lider olarak ifade etti.

"İyi ki Erdoğan var" diyen Aslı Baykal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu'nun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor.

İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz.

O da olmasa oluşan acayip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek.

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