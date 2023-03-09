AK Parti'de istifa sonrası atama! Yeni isim belli oldu

AK Parti Muğla il başkanlığı görevinden istifa eden Kadem Mete’nin yerine AK Parti Muğla İl Teşkilat Başkanı Gültekin Akça getirildi.Abone ol
AK Parti Muğla'da Kadem Mete 2023 genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmıştı.
Muğla AK Parti'de Mete'den boşalan il başkanlığı görevini Gültekin Akça devraldı.
Temayül yoklamalarından sonra Ankara’ya çağırılan Barış Eğilmez ile Gültekin Akça, AK Parti genel merkezde mülakata kaldı. Mülakat sonunda AK Parti Genel Merkez tarafından Gültekin Akça AK Parti Muğla İl Başkanı olarak getirildi.