Kalp krizleri koronavirüs aşısı nedeniyle mi arttı? Prof. Mehmet Ceyhan'dan bomba açıklamalar

Koronavirüs aşıları ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan katıldığı yayında önemli açıklamalarda bulundu ve "kalp krizleri arttı, hatta felç vakaları, damar tıkanıkları arttı, bunun nedeni aşı değil tam tersine hastalığın kendisidir." dedi.

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Gündemden düşmeyen aşı tartışmalarıyla ilgili Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşının Covid’den koruduğunu savunduğu için ölüm tehdidi aldığını açıklayarak, “Almanya hükümetinin aşı olanlara tazminat ödediği haberi kesinlikle yalan bir haber. Bir defa neden kalp krizleri arttı, hatta felç vakaları, damar tıkanıkları arttı, bunun nedeni aşı değil tam tersine hastalığın kendisidir.

Bu aşılarla ilgili henüz aşıya atfedilecek bir kanser vakası yok, aşıya atfedilecek bir kalp krizi yok ve aşıya atfedilecek bir felç yok. Bu tarz gelen bütün haberlerin kaynağı bu aşı karşıtlarının internette ya da dergi olarak bastıkları ve ciddi paralar kazandıkları bazı kaynaklardan geliyor bu haber.

Bakın bunları söylediğiniz zaman bu insanlar bu haberleri yayan insanlar beni ölümle tehdit ettiler. Koruma isteyip istemediğim soruldu ve istemediğimi söyledim. Gidip savcılığa suç duyurusunda bulunuyorlar, İnsanlara gidip aşı olun diyormuşum. Olduğumuz pandemi aşıları bizi çok yüksek oranda ölümden kurtardı o aşılar olmasaydı ölüm sayıları 5-6 kat daha fazla olurdu” ifadelerini kullandı.