Ünlü ekonomistten dolar uyarısı! Seçimi işaret etti: "40 TL olacak, sakın satmayın"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayıma başladı. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim öncesi ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dikkat çeken dolar uyarısı geldi. Dolar kurundaki hareketlilikten sonra dolar düşek mi, yoksa artacak mı? Elinde doları olanda dolar almak isteyen de bu sorunun yanıtını merak ederken Selçuk Geçer adeta seçim sonrasını işaret ederek doların 40 TL olacağını söyledi. İşte ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in son dakika dikkat çeken dolar açıklaması...

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Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrasında elinde doları olanda, dolar almak isteyen de ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı. Dolar yatırımcısı dolar düşecek mi, yoksa artacak mı? diye merak ederken son dönemlerde dolar yorumları ile dikkat çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den çarpıcı dolar uyarısı geldi. Doların 40 TL olacağını söyleyen Geçer 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine dikkat çekti. İşte detaylar...

Dolar kuru uzun süreden beri 18 lira seviyelerine demir atmıştı. Ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi ve hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi ile birlikte Dolar kuru yeniden hareketlenmeye başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar ise bundan sonra doların gidişatını merak ediyor uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Bu konuda en çok dikkate alınan isimlerden biri olan ekonomik Selçuk geçer Dolar kuru ile ilgili önemli yorumlarda bulundu. Peki, Dolar kuru düşecek mi yoksa yükselecek mi? 1 Dolar ne kadar olacak? Elinde dolar olanlar mutlaka bu açıklamaya kulak versin.

Elinizdeki doları sakın satmayın

Yatırımcıların ve vatandaşların dolar yorumlarına yakından takip ettiği isimlerden olan Selçuk Geçer yeni tahminlerini açıkladı. Elinde dolar olanların kesinlikle satmaması gerektiğini söyleyen Selçuk geçer, yaşanan dalgalanmalar nedeniyle bazı yatırımcıların panik yaptığını ve Elindekini çıkarmaya çalıştığını söyledi. Bunun çok büyük bir hata olacağını belirten Selçuk Geçer, önündeki doları tutanların uzun vadede büyük kazanç elde edebileceğini dile getirdi.

Seçim sonrası dolar 40 tl olacak

Elinde doları olan kişilerin yakından takip ettiği ekonomist Selçuk geçer seçim sonrasını işaret etti. Uzun süren durgunluğun ardından dolar piyasasında şu anda hareketliliğin başladığını belirten Ekonomist, seçim sonrasında doların hızlı bir yükseliş trendi içine gireceğini söyledi. Elinde doları olanların ve uzun vadede bekletenlerin kazanacağını da sözlerine ekleyen Selçuk geçer, dolar kurunun 36 TL ile 40 TL arasına gelebileceğini öngördü.

Yaptıklarının sadece bir tahmin olduğunu belirten Selçuk geçer kesinlikle kimseye yatırım tavsiyesi vermediğini de sözlerine ekledi.