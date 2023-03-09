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Bakasetas'a Bundesliga'dan sürpriz talip! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Bakasetas'a Bundesliga'dan sürpriz talip! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'un gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'a bir takım daha talip oldu.

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Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın Avrupa'da talipleri bitmiyor. Transfer döneminin kapanmasına rağmen Yunan futbolcu için takımlar temaslarını sürdürüyor. 

Bundesliga'da topladığı 34 puanla sıralamada 8. sırada yer alan Wolfsburg, bordo-mavili kulübün Yunan yıldızı Bakasetas'ı gündemine aldı.

Wolfsburg 6 Milyon Euro ile kapı çalacak

Yunan basınından Georgios Sideridis'in verdiği bilgiye göre; Alman kulübü Wolfsburg, Bakasetas için sezon sonunda bordo- mavililere resmi teklif yapacak. Trabzonspor'la kontratı gelecek sezonun sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Alman ekibinin, bordo-mavili kulübe 6 milyon Euro'luk bir teklif ileteceği aktarıldı.

3 Milyon Euro'ya Alanyaspor'dan transfer edildi

2020-21 sezonun devre arasında 3 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas, bordo-mavili forma altında 95 karşılaşmada boy gösterdi. Bu maçlarda 26 gol 21 asistlik performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti. Bakasetas'ın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerinde 11 Milyon Euro olarak ifade ediliyor.

30 Haziran 2024'e kadar kontratı bulunan Yunan yıldızın serbest kalma bedeli ise 12 Milyon Euro. Ayrıca oyuncunun eski kulübü Alanyaspor'un oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kardan %20'lik pay hakkı da bulunuyor.

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