İstanbullular dikkat! O iskele kapatıldı

Hayrettin Paşa İskelesi'nin 15.00'e kadar kapalı olacağı ve seferlerin Tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacağı bildirildi.Abone ol
Hayrettin Paşa İskelesi'nin 15.00'e kadar kapalı olacağı bildirildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:
"9 Mart tarihinde, İstanbul Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi 11.00-15.00 saatleri arasında kapalı olacaktır. Belirlenen saatler arasındaki seferlerimiz Tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacaktır."