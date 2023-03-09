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İstanbullular dikkat! O iskele kapatıldı

İstanbullular dikkat! O iskele kapatıldı

Hayrettin Paşa İskelesi'nin 15.00'e kadar kapalı olacağı ve seferlerin Tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacağı bildirildi.

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Hayrettin Paşa İskelesi'nin 15.00'e kadar kapalı olacağı bildirildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"9 Mart tarihinde, İstanbul Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi 11.00-15.00 saatleri arasında kapalı olacaktır. Belirlenen saatler arasındaki seferlerimiz Tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacaktır."

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