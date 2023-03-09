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Tren kazası sonrası insanlık jesti! Türkiye'de cezaevindeydi Yunanistan'a iade edilecek

Tren kazası sonrası insanlık jesti! Türkiye'de cezaevindeydi Yunanistan'a iade edilecek

YUNANİSTAN'da yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen makinist Nikos Nalmpantis'in Türkiye'de cezaevinde bulunan babası Dimitrios Nalmpantis, edinilen bilgiye göre Yunanistan’a iade edilecek.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın onayı ile Dimitrios Nalmpantis'in, iki ülke arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma çerçevesinde cezasının geri kalan kısmını Yunanistan’da infaz edilmek üzere gönderileceği öğrenildi.
Yunanistan’da meydana tren kazasında hayatını kaybeden makinist Nikos Nalmpantis’in babası Dimitrios Nalmpantis, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Tekirdağ Cezaevinde bulunuyor. Yunanistan, Tekirdağ Cezaevinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hükümlü olarak bulunan baba Dimitrios Nalmpantis’in edinilen bilgiye göre Türkiye’den iade edilmesini istedi. Dimitrios Nalmpantis, hükümlü bulunduğu Tekirdağ Cezaevinden cezasının kalan kısmının infaz edilmesi için Yunanistan’a nakil olmak istediğine ilişkin dilekçe verdi.

Yunanistan’dan cevap bekleniyor
Adalet Bakanlığından edinilen bilgilere göre, baba Dimitrios Nalmpantis’in Türkiye’den Yunanistan’a nakline ilişkin verdiği dilekçesi Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde baba Dimitrios Nalmpantis’in Türkiye’den Yunanistan’daki bir cezaevine naklinin gerçekleştirileceği bildirildi.

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