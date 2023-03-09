Mansur Yavaş Belediye Başkanlığını bırakıyor iddiası! Sözcüsünden açıklama geldi...

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mensur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı yardımcılığına ada gösterilmesi nedeniyle görevinden istifa edeceği iddia edildi. Mansur Yavaş'ın sözcüsünden flaş açıklama geldi...

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcılığına adaylıkları açıklanmıştı. Mansur Yavaş'ın bu sebeple Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa edeceği iddia edildi. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'den açıklama geldi.

Kanunen de fiilen de böyle bir şey yok

"Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir" diyen Gültekin şöyle devam etti:

Seçim sonrasına kadar görev başında

"Sayın Başkan görevine devam edecek olup seçim sonrası da etkin bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi ile -Ankara'da olduğu gibi- kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, adil, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır."