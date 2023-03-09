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Ramazan kolisini enflasyon canavarı yuttu ürün sayısı azaldı fiyatı 1 yılda yüzde 131 arttı

Ramazan kolisini enflasyon canavarı yuttu ürün sayısı azaldı fiyatı 1 yılda yüzde 131 arttı

Ramazana sayılı günler kala perakende zincirleri erzak kolilerini satışa sunmaya başladı. Geçen yılın ramazan ayına göre koli fiyatları yüzde 131 arttı. Geçen yıl 99,90 lira olan en küçük koli fiyatı 229,90 liraya yükseldi.

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Ramazan ayının yaklaşmasıyla kumanya ve erzak kolileri de piyasaya çıkmaya başladı.

Zincir marketler, farklı büyüklükte ve farklı sayıda ürün içeren kolileri satışa sundu. Gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, Ramazan kolilerine de yansıdı.

Ekonomim'de yer alan habere göre; bu yıl en küçük Ramazan kolisindeki fiyata artışı, yıllık yüzde 131 oldu.

Geçen yıl en küçük ‘klasik’ Ramazan kolisinin fiyatı 99,90 liradan satılırken, bu yıl 229,90 liradan satışa sunuldu. Yine geçen yıl en büyük ‘lüks’ Ramazan kolisinin fiyatı 289,90 lira iken, bu yıl yüzde 89,6 artış ile 549,90 liradan satışa sunuldu.

Diğer yandan bu yıl bazı zincir marketler Ramazan kolisini düzenlerken, içine koydukları ürünleri sayısını da azalttılar. Kolilerde geçen yıl ortalama 33 ürün yer alırken, bu yıl ürün sayısı ortalama 30’a indi. Kolilerdeki ürün sayısının azaltılması, fiyata da yansıyor.

Kolinin içinde bulunan temel gıda ürünleri salça, tuz, ayçiçeği yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, küp şeker, makarna ve gazlı içecek olarak sıralanıyor.

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