CHP'de '0,5 oyla bakanlık alacak' isyanı çıktı Kılıçdaroğlu'nun diğer partilere vermeyi düşündüğü vekil sayısı belli oldu

2023 seçimlerine CHP listesinden girecek partilere verilecek kontenjan CHP'de isyana yol açtı. Yazar Erdoğan Aktaş'a konuşan CHP'de görev yapmış bir siyasetçi "yüzde 0,5 oy bile alması zor olan Demokrat Parti’den Cemal Enginyurt bakanlık koltuğuna oturacak. Bu kabul edilebilir mi?" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun Millet İttifakı'nın adayı olmasının ardından gözler ittifakın milletvekili listelerine çevrildi.

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti adaylarının milletvekili seçimine CHP listesinden girecek olması ana muhalafet partisinde huzursuzluğun fitilini ateşledi.

DEVA ve Gelecek Partileri 20, Saadet Partisi 10, Demokrat Parti de iki adayını CHP listelerinden ve seçilecek sıralardan listelere sokmak istiyor.

Parti için çalışan ve milletvekili olmak için uğraşan CHP’lilerin önemli bir kısmı liste dışında kalacağını düşünüyor.

Dahası parti liderlerine cumhurbaşkanı yardımcılığının yanı sıra, bir de bakanlık sözü de verildi.

Bu durum çok uzun yıllar iktidar olamayan CHP'de bakanlık hayalini kuran CHP'lilerin planlarına darbe vuracak gelişme olarak nitelendiriliyor.

"Cemal Enginyurt bakanlık koltuğuna oturacak"

tv100 yazarı Erdoğan Aktaş CHP kulislerinden edindiği bilgileri bugünkü yazısında aktardı:

"Uzun yıllar CHP’de görev yapmış bir siyasetçi bana şöyle söyledi:

“Düşünsene, CHP’de bakanlık bekleyen o kadar isim var, fakat yüzde 0,5 oy bile alması zor olan Demokrat Parti’den Cemal Enginyurt bakanlık koltuğuna oturacak. Bu kabul edilebilir mi?”

İşte CHP liderini bu kadar önemli ve çözülmesi zor bir kriz bekliyor.

Kılıçdaroğlu'nun diğer partilere önereceği vekil sayısı

Parti içinden aldığım bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu, Babacan’ın DEVA Partisi’ne 6-7, Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ne 2-3, Temel Karamollaoğlu’nun Saadet Partisi’ne 2-3, Gültekin Uysal’ın Demakrat Partisi’ne 1 ya da 2 milletvekili adayını CHP listelerinden üst sıralarda yer vermeyi önerecek.

Elbette bu rakamlar partiler arasında tartışma ve pazarlık konusu olacak. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde öyle ya da böyle çözmesi gereken ciddi bir kriz var.