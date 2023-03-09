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Berna Laçin'i hedef alan Cemal Enginyurt yıllar sonra özür diledi!

Berna Laçin'i hedef alan Cemal Enginyurt yıllar sonra özür diledi!

Ünlü oyuncu Berna Laçin'in 2020 yılında Ordu'da sahnelecek 'Hayal Satıcısı' isimli tiyatro oyununu sosyal medyadan hedef göstererek iptal ettirmeye çalışan o dönemin MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan 8 Mart Dünya Kadınlar gününde özür mesajı geldi.

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MHP'de vekilliğinin sürdüğü dönemde Berna Laçin'in oyununu yasaklatmak isteyen ve twitter hesabından "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta Ordu'da ağırlanıyor" mesajı paylaşan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'den özür diledi.

"Belki özür borcunu ödersin"

Laçin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ise MHP'den istifa edip Demokrat Parti saflarına katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a çağrıda bulunarak "Baskıyla oyunumu yasaklatmak isteyen ama kazandığım mücadelem sonrası hala özür beklediğim Cemal Enginyurt bugün Kadınlar Günü belki özür borcunu ödersin" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, Laçin'den özür diledi

Ünlü oyuncunun bu çağrısından sonra Enginyurt, "8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle, kendisinden özür dileme fırsatı veren Berna Laçin hanımefendiye teşekkür ediyorum. Özür dilerim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Enginyurt'un paylaşımına Berna Laçin de "Teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

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