Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv deplasmanında sonunu getiremedi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta maçında Maccabi Playtika’ya konuk oldu. Menora Mivtachim Arena’da oynanan maçtan 78-74 mağlubiyetle ayrılan Dimitris Itoudis yönetimindeki Sarı Lacivertliler'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Turkish Airlines EuroLeague normal sezonunun 27. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, zorlu Maccabi Tel Aviv deplasmanında 78-74 ile kaybetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 26. maçında 10. mağlubiyetini aldı. Koç Dimitris Itoudis’in ekibi, çift maç haftasının ikinci ayağında evinde Barcelona’yı konuk edecek.

Ligdeki 27. maçında 14. kez kazanan ve playoff yarışında iddiasını sürdüren Maccabi Tel Aviv ise bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes‘le İstanbul’da karşılaşacak.

Nigel Hayes-Davis, kaydettiği 16 sayıyla temsilcimizin en skoreri olurken; Dyshawn Pierre 15, Johnathan Motley de 12 sayı üretti. İlk kez Fenerbahçe Beko forması giyen yeni transfer Tyler Dorsey, 4 dakika 36 saniye parkede kaldı.

Maçtan dakikalar:

Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley beşiyle karşılaşmaya çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko, televizyon molasına 3-15 önde gitti. İlk periyodun kalan bölümünde aldığı hücum ribauntlarıyla rakibin organize olmasını önleyen temsilcimiz, periyodu 17-25 önde tamamladı. Sarı Lacivertliler'in baskılı başladığı ikinci periyotta skor 31-31’de eşitlendi. Karşılıklı sayıların ardından soyunma odasına 43-39’luk skorla gidildi.

Fenerbahçe, agresif başladığı üçüncü periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde farkı 1 sayıya kadar indirdi: 52-51. Televizyon molasının 54-51’lik skorla geçildiği bu periyot, 61-56 tamamlandı. Dördüncü periyottaki ilk sayılarını 4 dakika sonra bulan Fenerbahçe Beko, Guduric, Calathes ve Bjelica’nın basketleriyle bitime 1:49 kala skoru 71-71’de eşitledi. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan maçı ev sahibi ekip 78-74 kazandı.

SALON: Menora Mivtachim

HAKEMLER: Milovoje Jovcic, Jordi Aliaga, Luka Kardum

MACCABİ TEL AVİV: Brown 21, Baldwin 15, Martin 9, Menco, Sorkin 10, Dibartolomeo 10, Hilliard, Cohen 2, Braimoh, Nebo 1, Colson 10

FENERBAHÇE BEKO: Motley 12, Wilbekin 7, Edwards 2, Bjelica 6, Hayes-Davis 16, Pierre 15, Jekiri, Guduric 8, Dorsey, Booker, Calathes 8

1. PERİYOT: 17-25

DEVRE: 43-39

3. PERİYOT: 61-56