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Kentsel dönüşümde kira yardımı hangi şehirde kaç lira?

Kentsel dönüşümde kira yardımı hangi şehirde kaç lira?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde İstanbul'da bin 500 lira olan kira yardımının, 3 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

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Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremin ardından tek yürek olan Türkiye'nin deprem bölgelerindeki seferberliği sürüyor.

Depremlerin ardından ise gündeme yurt genelinde binaların depreme karşı ne kadar sağlam olduğu konusu geldi.

Asrın felaketiyle birlikte kentsel dönüşüm projelerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, muhalefetin çeşitli eylemlerle karşı çıktığı projelerin zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine bir adım atıldı..

Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde verilen kira yardımlarına değindi. 

Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığını açıkladı.

İstanbul'da kira yardımı 3 bin 500 lira oldu

Buna göre, İstanbul'da bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 3 bin 500 liraya, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de ise 3 bin liraya çıkarıldı.

Diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 lira 

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya, Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz.

Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz.

Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız.

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