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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hac kuraları açıklandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hac kuraları açıklandı!

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Sonuçlar e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.

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 Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2023 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura sonucu kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 83 bin 430 kişi, sonuçları e-Devlet'ten görebilecek.

Türkiye'de 2 milyon 426 bin 114 hacı adayı kutsal topraklara gidecek. Hacı adaylarının heyecanla beklediği kura çekildi. Bu yıl 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gidecek. Sonuçlar e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.

Kutsal topraklara yolculuk için süreç başladı. Yüz binlerce hacı adayının merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Türkiye için bu yıl 83 bin 430 kontenjan ayrıldı. Kuraya 2 milyon 426 bin 114 kişi katıldı.

Hac kurasında isimleri çıkanların Mayıs ayından itibaren kutsal topraklara yolculuğu başlayacak. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.

Ali Erbaş katıldı

Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle bu yılki çekilişe hacı adaylarının davet edilmediği belirtildi.

Hacı adayları, sonuçları saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ali Erbaş, Türkiye'de hacca gitmek isteyenlerin sayısının her yıl arttığını belirterek, "2023 yılında ilk defa kayıt yaptıran kişi sayısı, 221 bin 916'dır. Önceki kayıtlarla birlikte şu anda ülkemizde 2 milyon 426 bin 114 kardeşimiz hac ibadeti yapmak için müracaat etmiş bulunmaktadır. Milletimizin hac ibadetine gösterdiği teveccühten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu sene ülkemize tahsis edilen kontenjan ise 83 bin 430'dur. Bu sebeple bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu ile bir araya gelerek bu konuda olabilecek en adil ve uygulanabilir yöntemleri araştırıyoruz. Diğer İslam ülkelerinde uygulanan tüm yöntemleri gözden geçiriyoruz. Hiçbir kardeşimizin mağdur olmaması için en uygun ve adil yolu bulmaya çalışıyor ve tüm olasılıkları etraflıca değerlendiriyoruz. Altını çizerek ifade edeyim ki başkanlığımızın hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi, bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. 

En küçük hacı adayı 40 günlük

Bu yılki hacı adaylarına ilişkin bilgileri paylaşan Prof. Dr. Erbaş, "Bu yıl kuraya katılan en küçük hacı adayımız 40 günlük; annesi ve babasıyla yazılmış. Yaşı itibarıyla en büyük hacı adayımız 1904 doğumlu yani 119 yaşında. Genel müdürümüz biraz önce ailesini, çocuklarını aradı. Gayet sağlıklı bir şekilde bu hacımız, bir annemiz. İnşallah kurada çıkar da sağlıklı bir şekilde haccını yapmak nasip olur. Kuraya girecek hacı adaylarımızın yaş ortalaması 57. Ön kayıt yaptıran hacı adaylarımızın oranı yüzde 53,53. Erkek hacı adaylarımızın oranı ise yüzde 46,47 olarak tespit edildi. Kadın hacı adaylarımızın daha fazla olduğu görülmektedir" dedi.

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