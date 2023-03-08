Şirin Payzın AK Partili seçmenleri "Trol" ilan etti: Son iki ayınız kaldı

Daha önce teröriste rahmet okuyup ailesine başsağlığı dileyen, Türk toplumunun kutsallarına defalarca dil uzatan Şirin Payzın bu defa da AK Parti'ye oy verenleri "Trol" ilan edip "son 2 ayınız" diyerek seçmenleri tehdit etti.

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CHP'li Halk TV'deki programlarda defalarca haddi aşan ifadeler kullanan Şirin Payzın 6'lı masanın adayını ilan etmesi ve İYİ Parti'nin masaya geri dönmesi sonrası zafer havasına girerek seçim sonrası için AK Partili seçmeni hedef aldı.

İntikam zihniyetiyle şimdiden açık mesaj veren Payzın Ak Parti seçmenini "trol" olarak etiketledi.

Son 2 ayınız var diyen Payzın "Troller için de hazin durum .. son 2 ay.. sonra uğraş dur.. Ben aslında para için yaptım de.. Ailem CHP li vallahi billahi diye anlat.. İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan .. Zor yani.." ifadelerini kullandı.