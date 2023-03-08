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HABER /  POLİTİKA

Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' ilan etti

Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' ilan etti

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi, Kılıçdaroğlu için Erbakan'ın kullandığı 'mücahid' tabirini kullandı.

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Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak duyurulmasıyla birlikte siyaset kulislerinde yaşanan gelişmeler de en üst seviyeye tırmandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler, büyük krizlerin ardından son buldu.

Milli görüş'ün evinde adaylık ilanı

Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen son toplantının ardından Temel Karamollaoğlu, aday açıklamasını yaptı.

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

"Haydi bismillah"

Adaylık ilanının ardından son kez CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkınızı helal edin. Haydi bismillah" sözleriyle noktaladı.

Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' ilan ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ise Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi kayıtsız kalmadı.

Çebi, Kılıçdaroğlu'nu övdüğü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

13.Cumhurbaşkanı adayı, sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu.

Milli görüş tabanı tepkili

Millet İttifakı'nda yer alarak Milli Görüş çevresinden tepki toplayan Saadet Partisi, adayın açıklanacağı gün ise genel merkez önünde yaşananlarla gündem olmuştu.

Üst üste üç toplantının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılmasıyla birlikte muhalefet destekçileri, toplantı devam ederken parti binası önünde toplandı.

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