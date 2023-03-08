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Fatih Terim, İtalyanlara 4 Türk futbolcu önerdi

Fatih Terim, İtalyanlara 4 Türk futbolcu önerdi

İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, "Türk oyuncu tavsiye ediyor musunuz?" sorusuna karşılık Süper Lig'den beğendiği 4 ismi açıkladı.

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Kariyerinde bir dönem Serie A'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim, İtalya basınına açıklamalarda bulundu.

La Gazetta Dello Sport'a tecrübeli teknik adam, İtalya'ya olan sevgisini dile getirerek, "İtalya'ya aşığım. Umarım İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi’nde final oynar, belki Milan…İtalyan arkadaşlarımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Milan'ın genç yıldızı Rafael Leao hakkında da övgülerde bulundu. 69 yaşındaki teknik direktör Leao için, "100 milyonun bu kadar kolay harcandığı bugünün futbolunda Rafae Leao hepsine değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, satın alacağım ilk oyuncu olurdu. Leao, başarılı bir kariyere sahip olacaktır." dedi.

Futbolcuların kendisine 'baba' şeklinde yaklaşmasıyla ilgili ise, "Her zaman güvene dayalı ekipler inşa ettim. Soyunma odasına yeni bir oyuncu geldiğinde, sadece kadroya dahil olmaz, hayatınızın parçası olur." şeklinde konuştu.

Vazgeçmeyen bir yapısı olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Her zaman, asla pes etmemeye güvendim. EURO 2008'de 'Türkler otobüse binmeden, oyun bitti sanmayın.' sözünü çok sevmiştim. Bizim zihniyetimiz bu." sözlerini kaydetti.

4 Türk futbolcu önerdi

Terim, "Bir Türk yeteneği tavsiye ediyor musunuz?" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:

"Süper Lig için konuşursak Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 2000 doğumlu Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı öneririm. Yunus Akgün, Adana Demirspor'da arkadaşım Montella ile büyük ilerleme kaydetti. Son olarak ise Fenerbahçe'den Arda Güler. 2005 doğumlu ve onu altyapıdan beri takip ediyorum. Büyük bir potansiyele sahip. Kulüp onu geliştirme açısından iyiydi."

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