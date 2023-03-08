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Madde bağımlısı dehşet saçtı! Silahı tutukluk yapınca genç kadına kezzap attı

Madde bağımlısı dehşet saçtı! Silahı tutukluk yapınca genç kadına kezzap attı

Küçükçekmece'de 21 yaşındaki Tuğba T., kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Can K.'yi madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine genç kadının iş yerine gelen Can K., önce silah çekerek genç kadını vurmak istedi ancak silahın tutukluk yapması üzerine yüzüne kezzap atarak Yağmur T'yi yaraladı.

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İstanbul Küçükçekmece'de bir şüpheli, Yağmur T. (21) isimli kadının yüzüne kezzap atarak yaraladı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

Madde bağımlısı olduğu ortaya çıktı

Çalışma sonucu Yağmur T'nin, kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Can K'yi madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle reddettiği anlaşıldı.

Silahı tutukluk yapmış

Bunun üzerine mağdurun çalıştığı iş yerine gelen Can K'nin önce silah çektiği ancak silahın tutukluk yapması üzerine yüzüne kezzap atarak Yağmur T'yi yaraladığı belirlendi. Polislerce yakalanan Can K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Talihsiz kadın tedavi altında

Olayda yüzünde yanıklar oluşan Yağmur T'nin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

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