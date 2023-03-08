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ORC’nin son anketinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan’ın oy oranı

Altılı masa cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu çıkarınca anket firmaları seçim anketlerine sil baştan başladı. ORC'nin son anketinde ise Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki oy farkı dikkat çekti.

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6'lı masa olarak adlandırılan Millet İttifakı 12 kez bir araya gelmiş ancak Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyememişti. Daha sonra Meral Akşener'in resti çekip masadan ayrılması sonrası masa bu kez 5’li olarak toplandı ancak sonrasında Meral Akşener yeni bir teklifle masaya yeniden katıldı ve masa son kez toplantısını gerçekleştirdi ve cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na belirledi.

Seçimlere kısa bir süre kala anket firmaları da Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışı ile ilgili yeni anketler yapmaya başladı. Bu firmalardan birisi ise ORC.

ORC Araştırma Şirketi’nin yaptığı son anketteki Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarını İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube hesabında Tarihçi Yazar Ahmet Şimşirgil ile canlı yayında yorumladı.

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