4.336 TL ödeme hesaplara yatıyor! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım hizmeti sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 3.336 TL olan yardım ödemeleri bu yıl 4.336 TL'ye yükseltildi. Başvuru yapmak için kimlik bilgisi, vesikalık resim gibi belgeler gerekiyor. İşte tüm detaylar...

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Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemeleri devam ediyor. Bilindiği üzere yeni yıl itibarıyla birçok destek ödemelerinin miktarı yükseldi. Başvurular değerlendirilirken hane halkının tüm net geliri göz önünde bulunduruluyor. Ödemeler il il hesaplara yatıyor. Ödemenin yapılıp yapılmadığı e-Devlet veya banka üzerinden sorgulanıyor. İşte tüm detaylar...

4.336 TL'ye yükseltildi

Yeni yılın gelmesiyle evde bakım yardımı ödemesi 4.336 TL'ye yükseltildi. Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için yapılan bu ödeme her ayın 15 ila 31'i arasında gerçekleştiriliyor.

Maaşın yatıp yatmadığı e-Devlet “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” kısmından öğrenilebilir. Eğer maaş Ziraat Bankası üzerinden alınıyorsa sorgulamalar, telefondan gönderilecek kod ile de gerçekleştirilebilir. Bunun için telefonun mesaj kısmına BAKIYE yazıp 4747'e SMS olarak göndermek yeterli. SMS attığınızda 1 SMS ücreti ödersiniz.

Evde bakım maaşına başvurusu nasıl yapılır?

Evde bakım maaşına başvurusu için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu gerekiyor.

Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılabilir.

Gerekli belgeler neler?

Devlet Hastanesi tarafından verilen ağır engelli raporu

Evde bakıma muhtaç kişinin iki adet vesikalık resmi

Evde bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atanması için mahkeme raporu