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İlk başvuru yapan EYT’lilerin maaşları bağlandı

İlk başvuru yapan EYT’lilerin maaşları bağlandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde, Antalya’da ilk başvuruda bulunup emekli aylıkları bağlanan 50 kişiye maaş döküm belgeleri teslim edildi.

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EYT düzenlemesi çerçevesinde emekli olmaya hak kazanan vatandaşlardan şuana kadar 29 bin kişi başvuruda bulundu. İlk başvuruda bulunup emeklilik aylıkları bağlanan 50 kişiye ilk maaş döküm belgeleri Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte verildi.

SGK Antalya İl Müdürü Beyazıt Ablay, şuana kadar Antalya ve ilçeleri dahil olmak üzere EYT başvurusunun 29 bini aştığımı ve bunlardan 420’nini işleminin tamamlandığını kaydetti.

Antalya’da toplam 100 bin EYT’li olduğunu belirten Ablay, “Bu talepte bulunan vatandaşımızın aylıklarını en kısa sürede bağlamaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. İlk gün yoğunluk yaşadık. Şuan vatandaşlarımızın taleplerini hızlıca alıp emeklilik işlemlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Antalya’da emeklilik işlemi tamamlanan ilk kişi ise 47 yaşındaki 2 çocuk babası Mert Esmen oldu. Maaş döküm belgesini alan Esmen, emekli olduğun için mutlu olduğunu ifade etti. Emekli olmasına karşın çalışmaya devam edeceğini aktaran Esmen, ilk maaşını çocuklarının giderleri için harcayacağını söyledi.

Maaş döküm belgesini alanlardan Ali Tolu da, “Yıllardır bekliyordum geç oldu ama şuan sevinçliyim. Maaşım yetmeyeceği için çalışmamı sürdüreceğim” diye konuştu.

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