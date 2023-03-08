Eşini bıçakla, kızını küvette öldürdü! İdamı öncesi son sözleri pes dedirtti

Eşini ve çocuğunu acımasızca öldüren Garry isimli adam idam edildi. Şahsın idam edilmeden önceki son sözleri ortaya çıktı. Söz konusu o sözler dünyada ses getirdi.

Abone ol

2009 yılında korkunç bir olaya imza atan ve idam cezasına çarptırılan Garry Green yıllar sonra tekrar gündem oldu. 51 yaşındaki Garry 14 yıl önce eşini 20 farklı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra 6 yaşındaki kızını da korkunç şekilde katletti. Yetkililere göre Garry'nin çifte cinayet işlemesinin sebebi eşinin boşanmak istemesiydi.

Kızını kandırarak küvete götüren Garry, burada su dolu alanda küçük kızı boğarak öldürdü. Garry'nin diğer 2 çocuğu ise bıçakla hafif yaralandı ve babalarını kendilerini öldürmemeye ikna etti. Konuyla ilgili mahkemede konuşan çocuklar söyledikleriyle juriyi şok etti. Söz konusu ifadeler ise şöyle:

'Ölmek için çok küçüğüz, yaptıklarından kimseye bahsetmeyeceğiz'

Bıçaklanarak öldürülen kadının babası ise idam cezasına genel olarak karşı çıktığını belirtti. Bu cezanın adalet sisteminin parçası olduğunu belirten acılı baba, yaşananlardan dolayı her gün acı çektiğini aktardı.

Söz konusu katliamın yaşandığı gece ise Garry, eşine bir mektup yazdı. Mektupta yapacaklarını resmen itiraf eden şahıs şöyle dedi:

'Canavarı görmek istedin. İşte benim yarattığım canavar, bu gece 5 can alınacak'

Öte yandan idam edilen Garry'nin ölmeden önce söylediği son sözler de ortaya çıktı. Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirten Garry, şu ifadeleri kullandı:

"Size ve ailenize verdiğim zarardan dolayı özür dilerim. Bir aile gibi birlikte yedik, birlikte güldük ve ağladık. Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim"

Garry'nin ölümünden sonra ise yetkililerden açıklama geldi. Zehirli iğne vücuduna verildiğinde yetkililere teşekkür eden Garry'nin idam mahkumları arasında bir gelenek olan son yemeğinde herhangi bir şey istemediği basınla paylaşıldı. Garry'nin ise yaklaşık 10 dakika içerisinde hayatını kaybettiği bildirildi.