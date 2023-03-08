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Vapurda köpek krizi! Kaptan seferi iptal etti yolcular çıldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vapurda köpek krizi! Kaptan seferi iptal etti yolcular çıldırdı

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle kaptan seferi iptal etti.Yolcular duruma tepki gösterdi.

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Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle sabah saat 09.15'te yapılması planlanan sefer iptal edildi. Gemi kaptanı, vapura sokak köpeğinin bindiğini gerekçe göstererek seferi gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine vapurdaki yolcular duruma tepki gösterdi.

Yolcuların tepkisi üzerine bir anons daha yapan kaptan, vapurdan inilmesini isteyerek, "Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir" dedi. 

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