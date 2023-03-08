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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Hac kuraları açıklanıyor saat verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Hac kuraları açıklanıyor saat verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını duyurdu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "2023 yılı hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası ileri bir tarihe ertelenmişti.

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