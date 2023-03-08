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Tarım ve Orman Müdürlüğü uyardı! Havalar sıcak gidince tarlaları bastı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tarım ve Orman Müdürlüğü uyardı! Havalar sıcak gidince tarlaları bastı

Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaşanılan hava sıcaklığından kaynaklı tarla fareleri konusunda üretici vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu yıl yaşanan normallerin üzerindeki sıcaklık nedeniyle tarla faresi popülasyonunda artış beklediklerini belirterek üreticileri uyardı.

Yapılan yazılı uyarıda “Bu yıl yaşanan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların tarla fareleri için uygun beslenme ve üreme ortamı oluşturduğu, popülasyonlarında meydana gelebilecek aşırı artış nedeniyle tarım arazilerinde ekonomik zarara yol açabileceği öngörülmüştür. Teknik elemanlarımızca sahada yapılan kontrollerde bu artış gözlenmektedir. Üreticilerimizin kendi arazilerini kontrol etmeleri, yoğunluk görülen tarlalarında zehirli yem ile kimyasal mücadele yapmaları önem arz etmektedir. Üreticilerimiz, tarla faresi mücadelesi için ihtiyaç duyulan zehirli yemi İl Müdürlüğümüzden temin edilebilir” ifadelerine yer verildi.

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