Saadet Partisi'nden Akşener yorumu: Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmemesi eksiklik olur

Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, İYİ Parti lideri Akşener'in "CHP, HDP'yle görüşebilir ama masaya getiremez" sözlerini değerlendirdi. Aydın "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği partilerden biri de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur." dedi.

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Saadet Partisi (SAADET) Sözcüsü Birol Aydın, Habertürk Televizyonu canlı yayına katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "CHP, HDP'yle görüşebilir ama masaya getiremez" açıklaması yöneltilen Birol Aydın, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak, yarından itibaren -şu anda planlanıyor- her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur" cevabını verdi.

Aydın, "HDP, adaylığı desteklemek için taleplerde bulunursa, bu talepleri Altılı Masa değerlendirmeli midir yoksa Sayın Akşener'in dediği gibi bunlar masaya asla teklif edilmez mi?" sorusu üzerine Aydın, "HDP'nin talep edeceği şeyler ülkede özgürlüktür, adalettir, refahtır" dedi.

Masaya gelip gelmeme Kılıçdaroğlu'nun kararı

"Bakanlık isteyemez mi?" sorusuna yanıt veren Birol Aydın, "Olacaksa onlar da konuşulur ama masaya gelip gelmeme hususu Sayın Cumhurbaşkanı adayının değerlendirmesiyle, kararıyla mümkün olacaktır" diye konuştu.