Erkan Baş'ı canlı yayında terleren soru: Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?

Barış Atay ile birlikte Meclis'teki çıkışlarıyla dikkat çeken Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

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TV100 programcısı gazeteci Candaş Tolga Işık, dün akşam Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'ı ağırladı. Candaş Tolga Işık, 'Ekibimizdeki arkadaşlarımızda TİP üyesi ve gönüllüsü olanlar var. Onların bir çekincesi var. Partinin genel tutumunda Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmemesinden dolayı, Atatürk'e düşmanlığınız var mı?' sorusunu sordu. Erkan Baş da bu soruya yanıt verdi. Erkan Baş ayrıca sosyal medyada gündem olan kırmızı kazağıyla ilgili de konuştu.

İstanbul milletvekili Erkan Baş, 1979 yılında Berlin'de doğdu. Evli ve iki çocuk babası olan Erkan Baş'ın adı son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça gündem oldu. Candaş Tolga Işık, Erkan Baş'a 'Partinizin Atatürk'e mesafeli mi?' sorusunu sordu.

İşte TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Atatürk sözleri...

'Çok net söyleyeyim, bu sorular bize çok sık soruluyor. Artık biraz tembelce buluyorum. Ön yargı yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye'de siyasi partilere baktığımızda Atatürk'ün arkasına saklanmak gibi bir yanlış yapılıyor. Her şeyin başına Atatürk'ü koyduğunuzda bir şeyleri örtmüyorsunuz.

Mustafa Kemal Atatürk'e saygılıyız

Biz bu ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e saygılıyız. Herhangi bir hesaplaşma içine girmiyoruz ama yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. Belki bin tane Osmanlı subayı vardı, bunların arasından bir tane Mustafa Kemal çıktı ve kurtuluşu gelecekte buldu.

Sizce bizim hiç mi suçumuz yok

2023'e geldik, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını tartışmamız lazım artık bizim. Bütün Kemalist arkadaşlarıma şu soruyu soruyorum, 'Tayyip Erdoğan'ın 20 senedir ülkeyi yönetmesinde sizce bizim hiç mi suçumuz yok?'

Kırmızı kazağa 1500 lira mı verdi?

Erkan Baş sosyal medyada dolaşan, üzerindeki kırmızı kazağa 1500 TL verdiğine dair iddialara ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Bu kırmızı kazak esprisi şudur. 1 Eylül Dünya Barış Günü eyleminde üzerimde kırmızı gömlek varken itiş kakış oldu, gömleğim yırtıldı, 5-6 sene önce oldu. O hafta içinde pek çok arkadaşım, yurttaşım bana çeşitli gömlekler ve kazaklar gönderdi. Benim gardrobumda o arkadaşlardan gelen çok sayıda kırmızı kazak ve gömlek var. Hatta ben kırmızının bu kadar tonunu ilk kez o zaman fark ettim.

O kazağın fiyatını gerçekten bilmiyorum. Tartışmada en üzüldüğüm şey benim bir kazağa 1500 lira verdiğimi düşünebilmeleri."