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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekillerini üzdü! Kimler tekrar milletvekili adayı olamayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekillerini üzdü! Kimler tekrar milletvekili adayı olamayacak?

AK Parti'nin dün kapalı olarak yapılan TBMM Grup Toplantısı'nda neler konuşuldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 dönem kuralı uygulanacak" dedi. AK Parti'de kimler 3 dönem kuralına takılıyor?.. Erdoğan'ın A Takımı'nda bulunan 3 dönemlikler de milletvekili aday listesine giremeyecek mi?.. İşte cevapları...

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AK Parti, depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmaları değerlendirmek için TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini üzecek haberi verdi. 3 dönem kuralının işletileceğini belirten Erdoğan, "Listelere giremeyen arkadalar üzülmesin" dedi. Milletvekillerine seçim takvimi broşürü dağıtıldı.

AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekillerine net olarak, "3 dönem kuralı uygulanacak. Milletvekili listesine giremeyenlerin üzülmesini istemiyorum. Bu bizim milli görevimiz. Aynen devam edecek" dedi. 

Toplantıda AK Parti milletvekillerine bir de broşürler dağıtıldı. Bu broşürlerde seçim sürecine dair bilgiler yer aldı.

Seçim takvimi broşürü dağıtıldı!

Toplantıda milletvekillerine seçim takvimiyle ilgili broşür dağıtıldı. AK Parti, milletvekili aday listelerinin oluşturulması için çalışmalara hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart'ta Meclis'i feshetmesinin ardından milletvekili kesin aday listeleri 8 Nisan'da YSK'ya verilecek.

Kimler 3 dönem kuralına takılıyor?

AK Parti'de 65 isim 3 dönem kuralına takılıyor. Kurala takılan isimlerin başında eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Sekreter Fatih Şahin, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma Eski Bakanı Ahmet Arslan, MKYK üyesi Öznur Çalık, Yalçın Akdoğan, Yılmaz Tunç ve Cevdet Yılmaz geliyor.

Erdoğan bazı 3 dönemlikleri tutabilir

"Şahsi fikrim; yüzde 60-70 oranında partide yenilenme bekliyorum" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Ben de üç dönemliklerden biriyim. Benim şahsi hedefim bir kere daha aday olmamak. Şahsi kanaatim kural işletilmeli. Cumhurbaşkanı üç dönemliklerden bazı isimlerle çalışmak isterse, elbetteki takdir kendilerinin" diye konuşmuştu.

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