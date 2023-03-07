Sayıştay Daire Başkanlığı'na Nejla Eroğlu seçildi

Sayıştay Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında, 6. Daire Üyesi Nejla Eroğlu, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

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Sayıştay Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında yeni daire başkanı seçildi. Buna göre 6. Daire Üyesi Nejla Eroğlu, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Nejla Eroğlu kimdir?

Nejla Eroğlu, 27 Kasım 1969'da Ankara'da doğdu. Eroğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1991'de mezun oldu ve 1992'de Sayıştayda göreve başladı.

1994'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını yapan Eroğlu, 2011 yılında TBMM Genel Kurulu'nca Sayıştay Üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk annesi olan Eroğlu, İngilizce biliyor.