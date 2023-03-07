Eski CHP Genel Başkanları, Muharrem İnce ile görüşecek

Eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir araya getirmek için devreye girdiği öğrenildi.

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Altılı masada adaylık krizi sonuçlandı. Dün yapılan duyuruyla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından CHP'de gözler Muharrem İnce'ye çevrildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, daha önce yaptığı açıklamayla partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurmuştu.

CHP'li eski başkanlar, Muharrem İnce'yle görüşecek

Adayın belirlenmesinin ardından oy hesapları yapan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile görüştü.

Görüşmede Muharrem İnce'nin aday olup olmayacağı ele alındı.

Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Çetin, Öymen ve Karayalçın'ın Muharrem İnce'yle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Gerçekleştirilecek görüşmede eski başkanların Kılıçdaroğlu ve İnce'yi bir araya getireceği bilgisi aktarıldı.

Uğur Dündar görüşme bilgisini doğruladı

Yaşananların ardından gazeteci Uğur Dündar, konuya ilişkin Habertürk ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dündar, CHP'li eski genel başkanların Muharrem İnce'ye yönelik bir görüşme girişiminde bulunacağını söyledi.

İnce'yle yaptığı konuşmayı aktaran Dündar, Memleket Partisi liderine henüz böyle bir talep gelmediği de sözlerine ekledi.

Uğur Dündar konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ben kendisiyle konuştum. Aranmış değil. Okudum, sayın Altan Öymen ile Hikmet Çetin görüşecekmiş sayın İnce ile. Kendisini aradım, 'Böyle bir görüşme oldu mu?' dedim. 'Hayır, olmadı. Olursa tabii ki görüşürüm, niçin görüşmeyeyim ki?' dedi. 'Görüşmeye sıcak bakarım' dedi."