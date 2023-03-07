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Olaylı Bursaspor Amedspor maçı ile ilgili yeni gelişme! 12 taraftar...

Olaylı Bursaspor Amedspor maçı ile ilgili yeni gelişme! 12 taraftar...

Bursaspor ve Amed Sportif takımları arasında oynanan olaylı maç sonrası gözaltına alınan 12 Bursasporlu taraftar, serbest bırakıldı.

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Bursaspor ve Amed Sportif takımları arasında oynanan olaylı maç sonrası 12 Bursasporlu taraftar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 taraftar, serbest bırakıldı.

Öte yandan, Bursasporlu taraftarların adliye önündeki bekleyişi sürüyor.

Ne olmuştu?

TFF 2. Lig'de Bursaspor'un Amedspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını ve  Bursa Valiliği, 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 3 güvenlik yöneticisi için de uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı. 

Pankartlar kriz çıkarttı

Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İçişleri bakanı Soylu: Görseller kabul edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.

Olayların fitili maçtan önceki gece ateşlendi

Maçtan bir önceki gece Bursaspor taraftarı Amedspor'un kaldığı otelin önünde havai fişek patlatıp Mehter Marşı okudu. Maç günü ise olaylar alevlendi. Maç öncesi iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Taraftarlar sahaya yabancı madde yağdırdı. Sahaya maç boyunca madde yağmaya devam etti. Öte yandan maç öncesi Amedspor taraftarları "şehirdeyiz", "meydana bekleriz" gibi paylaşımlarda bulunulduğu iddia edilmişti. 

Karşılaşma bitti, soyunma odasında kavga sürdü. Amedspor, görevlilerin futbolculara fiziksel saldırıda bulunduğunu bildirdi. 

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