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Eminönü'nde raydan çıkan tramvay kaza yaptı!

Eminönü'nde raydan çıkan tramvay kaza yaptı!

Eminönü-Sirkeci istikametinde seyrederken raydan çıkan tramvay, elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.

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Edinilen bilgiye göre, Eminönü'nden Sirkeci istikametine devam eden tramvay, bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Saat 14.45 sıralarında meydana gelen olayda tramvay, iki rayın arasında bulunan elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde akmasa yaşandı. Paniğe neden olan kazanın ardından araçtan inen yolcular, yollarına yürüyerek devam etti.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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