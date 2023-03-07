Fransa'da mezarda emeklilik! İşçiler greve gitti

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören reforma karşı protestolar sürüyor. Tartışmalı reforma karşı 250 gösteri düzenlenmesi beklenirken, kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi greve çıktı.

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Fransa'da tartışmalara neden olan emeklilik reformunun yankıları devam ediyor. Ülkede emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi greve çıktı.

Tartışmalı reforma karşı tepkiler atarken ülke çapında 250 gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Genel İş Sendikası (CGT) dahil ülkenin en büyük sendikaları, çok sayıda sektörün katılımıyla ülke çapında greve giderek ekonomiyi durma noktasına getirmekle tehdit ediyor.

Tren seferlerinin de aksaması nedeniyle hükümet, uzaktan çalışması mümkün olan kişileri evden çalışmaya davet etti.

Grevden hava yolu ulaşımı da etkilenirken Paris'deki Charles de Gaulle Havalimanı'nda uçuşların beşte biri, Orly Havalimanı'nda ise uçuşların dörtte biri iptal edildi.

Birçok kez grev ve protesto düzenlendi

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.