Trabzonspor'da istifa depremi. Son şampiyonda Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz gün istifa etmişti. Başkandan sonra Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da istifa etti.

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Son şampiyon Trabzonspor'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmedi. Ligde zirveye uzak kalan Fırtına, Avrupa hayalini Basel'e diş geçiremeyerek noktaladı. Karadeniz ekibinde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından ikinci şok yaşandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı istifa etti.

A Spor'da yer alan son dakika haberine göre Abdullah Avcı, yeni yönetimin önünü açmak için istifa kararını yönetime iletti. Abdullah Avcı'nın ayrılık kararını başkanlık görevini geçici olarak sürdüren Ertuğrul Doğan ve diğer yönetim kurulu üyeleri değerlendirecek. Konuyla ilgili bordo-mavili kulüpten kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Avcı'dan ilk sözler

Abdullah Avcı ayrılık kararı sonrası beIN Sports'a yaptığı ilk açıklamada, 'Yine gelirim, daha sonra yine devam ederiz ancak güzel anılarla bırakmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

2018 yılından beri görevde olan Abdullah Avcı Trabzonspor'un başında 116 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 1.93 puan ortalaması tutturdu. Trabzon halkının Süper Lig'de şampiyonluk hasretini 38 yıl sonra Abdullah Avcı sonlandırmıştı.

Bu sezon ligde 23 müsabakada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak (38 puan) altıncı sırada bulunan Trabzonspor, bu hafta sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olmuş ve sahasındaki 36 maçlık yenilmezlik serisini yitirmişti.

Yarın Trabzon'a vedaya gidecek

Abdullah Avcı'nın istifasını kamuoyuna ilk duyuran isimlerden olan gazeteci Taner Karaman, sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

"Abdullah Avcı cephesiyle görüştüm. İstifa kararı doğru. Kulüp ile görüşme yapıldığı belirtildi. Mevcut süreç içerisinde yeni yönetimin önünü açmak için karar alındığı belirtildi. Avcı şu anda İstanbul'da. Yarın Trabzon'a gidilecek."

Abdullah Avcı'nın yerine flaş isim...

Trabzonspor'da boşta kalan teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu konuşuluyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, paylaştığı bilgiye göre Trabzonspor yönetiminin teknik direktörlük için görüşeceği ilk adayın Sergen Yalçın olduğunu duyurdu.

Adaylığını açıkladı

Öte yandan Abdullah Avcı'nın istifa etmesinin hemen ardından geçici başkanlık görevini yürüten Ertuğrul Doğan, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.