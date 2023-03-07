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AK Parti Grup toplantısı basına kapalı yapıldı

AK Parti Grup toplantısı basına kapalı yapıldı

AK Parti Grup Toplantısı'nda 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile depremin etkilediği 11 ildeki çalışmalar ele alındı.

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Toplantıda, AK Parti  Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP'li belediyelerin deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar hakkında milletvekillerine kısa bir sunum yaptı.

Alınan bilgiye göre Özhaseki, AK Parti'li 807 belediyenin depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren bütün imkanlarını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordinasyon kurarak deprem bölgesine seferber ettiğini, etmeyi de sürdürdüğünü anlattı.

Kardeş belediyeler

Özhaseki, depremden yoğun şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye ve ilçeleriyle AK Parti'li 235 belediyeyi kardeş ilan etikleri bilgisini verdi. Özhaseki, kardeş belediyelerin, depremden yoğun şekilde etkilenen yerlerde hayat normale dönene kadar çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Sunumdan sonra depremin hemen ardından bölgede görevlendirilen milletvekilleri de gözlemlerini aktardı.

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