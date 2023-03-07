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Pendik'te alacağı araç hasarlı çıktı, ekspertiz ücretini alamayınca lastikleri kesti

Pendik'te alacağı araç hasarlı çıktı, ekspertiz ücretini alamayınca lastikleri kesti

Pendik'te bir vatandaş, satın alacağı aracı ekspertize götürdü. Araçta değişen parçalar olduğunu öğrenen alıcı, otomobili almaktan vazgeçerek ödemesini yaptığı eksper ücretini satıcıdan geri istedi. Parayı alamayan alıcı, otomobilin lastiklerini keserek olay yerinden uzaklaştı. O anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarına saatlerinde Pendik'te bir oto ekspertizde meydana geldi. İddiaya göre, Bitlis'te yaşayan Baran Orak isimli vatandaş, İstanbul Pendik'te yaşayan Hasan Irkın'dan araç satın aldı.

Alıcı Orak, Bitlis'ten İstanbul Pendik'e gelerek bin 600 lira olan ekspertiz ücretini ödedi ve aracı ekspertize soktu. Araçta, satıcının beyanı dışında değişen parçalar olduğunu öğrenen alıcı, otomobili almaktan vazgeçtiğini belirterek ödemesini önden yaptığı eksper ücretini satıcıdan talep etti.

Satıcı ise parayı iade edemeyeceğini belirtince duruma sinirlenen alıcı Baran Orak, aracın lastiklerini kesti ve olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Araçta şu an 6 bin lira zarar var"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan ekspertiz personeli Bülent Gül, "Alıcı arkadaş Bitlis'ten gelmiş. Aracı buraya getirerek ekspertize soktular. Alıcı şahıs bin 600 lira ödeme yaptı. Ekspertiz sonrası satıcının beyanı dışında araçta bazı hasarlar çıktı. Alıcı ve satıcı aralarında tartışmaya başladı. Satıcı araçta çıkan hasarlardan haberdar olmadığını belirtti. Alıcı da Bitlis'ten geldiğini yol masrafları ve ekspertiz ücretini ödeyerek mağdur olduğunu söyledi. Alıcı yaptığı ödemeyi geri isteyince karşı taraf ödeme yapmayacağını söylemiş. Tartışma üzerine duruma sinirlenen alıcı şahıs, lastikleri kesip uzaklaştı. Polis ekipleri geldi, tutanaklar tutuldu. Araçta şu an 6 bin lira zarar var" dedi.

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