BIST 5.457
DOLAR 18,91
EURO 20,16
ALTIN 1.122,52
HABER /  POLİTİKA

10. maddeye dikkat çekti! Abdulkadir Selvi: Kılıçdaorğlu hemen CHP genel başkanlığından istifa etmeyecek

10. maddeye dikkat çekti! Abdulkadir Selvi: Kılıçdaorğlu hemen CHP genel başkanlığından istifa etmeyecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sadece ortak cumhurbaşkanı adaylığını kabul ettirmediğini ve çok önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Abdulkadir Selvi, yol haritasının 10. maddesine dikkat çekti.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masadan güçlenerek çıktığını belirten Selvi, yol haritasının 10. maddesini hatırattı ve "Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme geçiş süreci tamamlanana kadar CHP genel başkanı olarak kalacak demek. Yani öyle cumhurbaşkanı seçildiğinde hemen CHP genel başkanlığından istifa etmeyecek demek." dedi. Selvi yazısının devamında şunları kaydetti:

Bu düzenleme Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığını da garanti altına alması anlamına geliyor. Yerel seçimlere gidilirken belediye başkan adaylarını Kılıçdaroğlu belirleyecek demektir. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın kaderi Kılıçdaroğlu’nun iki dudağı arasında olacak demektir. Ayrıca Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilirse ben CHP genel başkanı olurum diye hazırlananlar vardı. Ekrem İmamoğlu’na yaşın daha genç önce CHP genel başkanı ol sonra ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olursun diye telkinde bulunanlar vardı.Kılıçdaroğlu onların da önünü kesti. CHP genel başkanlığını da garantiye aldı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce "dolar 37 lira olacak" dedi! Doların 10 lira olacağını da bilmişti
Muharrem İnce "dolar 37 lira olacak" dedi! Doların 10 lira olacağını da bilmişti
Fenerbahçe Sevilla deplasmanında! Maçın hakemi belli oldu
Fenerbahçe Sevilla deplasmanında! Maçın hakemi belli oldu
Gent-Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Gent-Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Ali Babacan'dan kritik Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklaması
Ali Babacan'dan kritik Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklaması
Çetenin lideri bir kadın! Antalya'da polis operasyonla çökertti
Çetenin lideri bir kadın! Antalya'da polis operasyonla çökertti
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli son depremin şiddetini açıkladı
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli son depremin şiddetini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olacak iddiası! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı: Duyumlarım var
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olacak iddiası! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı: Duyumlarım var
6 genel başkanın ilk programı belli oldu! İlk durak deprem bölgesi olacak
6 genel başkanın ilk programı belli oldu! İlk durak deprem bölgesi olacak
Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Berfu Yenenler'in Meral Akşener paylaşımı sosyal medyayı salladı: Öyle bir ti'ye aldı ki!
Berfu Yenenler'in Meral Akşener paylaşımı sosyal medyayı salladı: Öyle bir ti'ye aldı ki!
Depremler sonrası denetimler sıklaştırıldı: Fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor!
Depremler sonrası denetimler sıklaştırıldı: Fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor!
Meral Akşener'in sonu Önder Sav gibi olacak! Aslı Baykal'dan İYİ Parti'ye uyarılar!
Meral Akşener'in sonu Önder Sav gibi olacak! Aslı Baykal'dan İYİ Parti'ye uyarılar!