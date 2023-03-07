10. maddeye dikkat çekti! Abdulkadir Selvi: Kılıçdaorğlu hemen CHP genel başkanlığından istifa etmeyecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sadece ortak cumhurbaşkanı adaylığını kabul ettirmediğini ve çok önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Abdulkadir Selvi, yol haritasının 10. maddesine dikkat çekti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masadan güçlenerek çıktığını belirten Selvi, yol haritasının 10. maddesini hatırattı ve "Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme geçiş süreci tamamlanana kadar CHP genel başkanı olarak kalacak demek. Yani öyle cumhurbaşkanı seçildiğinde hemen CHP genel başkanlığından istifa etmeyecek demek." dedi. Selvi yazısının devamında şunları kaydetti:

Bu düzenleme Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığını da garanti altına alması anlamına geliyor. Yerel seçimlere gidilirken belediye başkan adaylarını Kılıçdaroğlu belirleyecek demektir. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın kaderi Kılıçdaroğlu’nun iki dudağı arasında olacak demektir. Ayrıca Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilirse ben CHP genel başkanı olurum diye hazırlananlar vardı. Ekrem İmamoğlu’na yaşın daha genç önce CHP genel başkanı ol sonra ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olursun diye telkinde bulunanlar vardı.Kılıçdaroğlu onların da önünü kesti. CHP genel başkanlığını da garantiye aldı.

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