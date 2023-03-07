Fenerbahçe Sevilla deplasmanında! Maçın hakemi belli oldu

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile oynayacağı müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, 9 Mart Perşembe günü Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda TSİ 23.00’te Sevilla ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR’da da Pierre Gaillouste oturacak.

Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sevilla, kötü gidişi durdurmak için umudunu Fenerbahçe maçına bağladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ligdeki kötü gidişine son vermek için 9 Mart Perşembe günü sahasında sarı lacivertlilere karşı oynayacağı maçı tek umut olarak görüyor.



6-1 kaybetti, Fenerbahçe'yi hedef gösterdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Atletico Madrid'e 6-1 yenilen ve düşme hattının çok yakınında, 16. sırada bulunan Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli, tünelden çıkış için Fenerbahçe maçını hedef gösterdi.

Arjantinli teknik adam, Atletico Madrid maçının ardından yaptığı açıklamalarda, "Perşembeyi düşünmekten, bu zor ama çabuk geçmesi gereken dönemi atlatmaktan, pozitiflik yaratmaktan başka bir seçenek yok." dedi.

"Kulübün Avrupa kupalarında olması çok önemli." diyen Sampaoli, "Kendimizi, perşembe gününün sorumluluğundan muaf tutamayız. Hem perşembe günkü Fenerbahçe hem de pazar günkü Almeria maçlarını düşünmek zorundayız ama bir gerçek var ki her iki turnuvayı düşünecek elimizde çok fazla oyuncu yok." ifadelerini kullandı.

Defanstaki Marcao, Karim Rekik ve Loic Bade'nin sakatlıklarından yakınan Sampaoli, "Avrupa bizi rahatsız etmiyor, bununla yüzleşmeli ve hatalarımızı gidermek için çalışmalıyız. Takım, aşırı durumlarda yama yaparak yoluna devam ediyor. Eksiklerimize rağmen defans hattımızı daha iyi organize etmemiz gerekiyor. Hafta içinde bunu iyileştirmek için çalışacağız." şeklinde konuştu.

Sevilla'nın "panik olmamasının" önemine vurgu yapan Sampaoli, Julen Lopetegui'nin yerine 6 Ekim 2022'de takımın başına geldiği dönemi hatırlatarak, "Stresin tekrar gelmesi en kötüsü olur. Ben Sevilla'ya geldiğim dönemde zaten bunu yaşamıştık. Kulüp, tarihinin olağanüstü zor bir döneminden geçiyor ama bundan çıkmalı." değerlendirmesinde bulundu.