Berfu Yenenler'in Meral Akşener paylaşımı sosyal medyayı salladı: Öyle bir ti'ye aldı ki!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması nedeniyle 6'lı Masa'yı terk eden ancak yapılan istişareler sonucu geri dönen Meral Akşener'in adayın açıklandığı ve Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu anlardaki surat ifadesi sosyal medyada olay olmuştu. Berfu Yenenler, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in surat ifadesini ti'ye aldı ve paylaşımında gündem olan surat ifadesini bakın kime benzetti. İşte sosyal medyayı sallayan Berfu Yenenler'in o paylaşımı...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu sosyal medya geçtiğimiz akşam bu habere kilitlendi. Altılı masa liderlerinin dört saati aşan görüşmesi sonrasında adaylığı kesinleşen ve kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in mimikleri de gözlerden kaçmadı.

Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti

Bir önceki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'yı terk eden, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" önerisiyle geri gelen Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının açıklandığı anlardaki surat ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Akşener'in ve suratının asık olduğu görüldü.

Berfu Yenenler Akşener'in mimiklerini ti'ye aldı

Günlerce deprem bölgesinde kalan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de gündemden uzak kalmadı.

Berfu Yenenler Akşener'in mimiklerini ti'ye aldı. "Diyorum nereden tanıdık geliyor" notuyla paylaşım yapan güzel isim Akşener'in fotoğrafının yanına küçük oğlunun suratını ekledi.