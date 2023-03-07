Meral Akşener'in sonu Önder Sav gibi olacak! Aslı Baykal'dan İYİ Parti'ye uyarılar!

CHP'den istifa ettikten sonra sosyal medya üzerinden kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert bir muhalefet başlatan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Altılı Masa toplantısı sonrası İYİ Parti ve Meral Akşener'e yüklendi. Baykal, seçimden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i etkisizleştireceğini iddia etti.

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CHP'nin merhum Genel Başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Meral Akşener'in Altılı Masa'ya geri dönmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanı ilan edilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan seçildikten sonra o dönem CHP'nin en etkili ismi olan Önder Sav'ı etkisiz hale getirdiğini hatırlatan Aslı Baykal, seçildikten sonra Meral Akşener'i de etkisizleştireceğini iddia etti. Aslı Baykal, seçimden sonra İYİ Parti'ye icracı bakanlık verilmeyeceğini öne sürdü. İşte Aslı Baykal'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar...

İcracı bakanlıklar İYİ Parti'ye verilmez

- İyi partililer dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Sav'ı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi Parti'ye verilmez.

İYİ Parti karşı çıkarsa HDP var

- İyi Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.