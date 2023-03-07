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Hollanda'da en çok sipariş verilen yemek Türk döneri oldu

Hollanda'da en çok sipariş verilen yemek Türk döneri oldu

Hollanda'da 2022'de çevrim içi en çok sipariş edilen yemek Türklerin kapsalon döneri olurken patates kızartması, döner, kaşar peyniri, salata ve sostan oluşan bu yemeğin, ülkedeki yabancıların yaşadığı yerlerden çok özellikle Hollandalıların yoğun bulunduğu bölgelerde tercih edildiği belirtildi.

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Hollanda'nın en büyük çevrim içi yemek sipariş platformu Thuisbezorgd'un 2022 geneline ilişkin raporunda, en çok sipariş edilen yemeğin kapsalon döneri olduğu kaydedildi.

Raporda, kapsalonun, ülkenin 12 bölgesinin 7'sinde birinci, bir bölgesinde ikinci en fazla sipariş edilen yemek olduğu ifade edildi.

Başkent Amsterdam'daki Hilal Shoarma isimli lokantanın sahibi Selahattin Dağaşan, kapsalonla ilgili "Günlük, hafta içi 40-50, hafta sonları ise 100-120, bazen 150'ye kadar kapsalon sattığımız oluyor." dedi.

Hollandalıların patates ve peyniri sevdiği için kapsalonu sıklıkla tercih ettiklerini belirten Dağaşan, "Kapsalon hazırlarken önce patatesi pişiriyoruz, sonra eti üzerine koyuyoruz. Etin üzerine peynir koyup eritiyoruz. Peynir eridikten sonra sos ve salatalarını ilave ediyoruz. Bunlar zaten Hollandalıların sevdiği şeyler. O yüzden bayağı tutuluyor." diye konuştu.

Thuisbezorgd'un raporunda, 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü'nde en çok sipariş edilen yemeğin kapsalon olmasını ilginç bulduğunu dile getiren Dağaşan, "Sevgilisi olan dışarda sevgilisiyle yer, demek ki sevgilisi olmayanın yemeği ki tek başına eve kapsalon sipariş etmişler. Yalnız kalanların yemeği." değerlendirmesini yaptı.

Dağaşan, "Yiyenlerin en çok sosları hoşuna gidiyor. Özel mayonez ve sarımsakla yaptığımız sos var. Acı sosumuz var. Bunları erimiş peynir, patatesle ve etle karıştırınca çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Kapsalonun ağırlıklı olarak Hollandalıların yoğun yaşadığı Almanya ve Belçika sınırındaki bölgelerde birinci olduğunu ifade eden Dağaşan, "Amsterdam, Rotterdam ve Lahey gibi yabancıların ağırlıklı yaşadığı yerlerde başka yemekler tercih edilirken, Hollandalıların yoğun kaldığı bölgelerde kapsalonun en çok satılan yemek olduğunu görüyoruz." dedi.

Kapsalon'un, Hollanda'da en çok tercih edilen iki yemekten biri olduğunu ifade eden Dağaşan, son yıllarda diğer ülkelerde ve evlerde de yapılmaya başlandığını dile getirdi.

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