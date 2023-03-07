AK Partili Bülent Turan'ın 2020'deki sözleri gündem oldu: Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili 2020 aralık ayında söylediği "İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım.” sözleri yeniden gündem oldu. O dönem yaptığı açıklamaların bir 'ironi' olduğunu vurgulayan Turan, "Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize!" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olduğunun açıklanmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile arasında 2020 yılında geçen bir diyalog sosyal medyada yeniden gündem oldu.

2020 yılı sonunda Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde hükümeti eleştirdiği sırada AK Parti sıralarından gelen "Aday ol aday" sözlerine, “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi?" yanıtını vermişti.

"Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi"

Kılıçdaroğlu’nun "kürsü heyecanına kapıldığını" öne süren Turan ise 8 Aralık 2020'de Habertürk’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu’nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. Siyasi dostlarına rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım.”

"'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ben de cumhurbaşkanlığına adayım" ifadelerinin yeniden paylaşılmasıyla ilgili Turan'dan yeni bir açıklama geldi.

Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bizim için en iyi aday hep @kilicdarogluk dedik. Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize! Bir ironiyi bile anlamayacak kadar "siyasi kör" olanlara 4 ay önce neden adaylıktan çekildiğimizi gerekçeleriyle anlatmıştık:) Yoksa; Güçlü Türkiye yolunda adayımız net." ifadelerine yer verdi.